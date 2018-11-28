Елизаров опроверг информацию о своей госпитализации после попытки суицида

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Писатель и музыкант Михаил Елизаров опроверг сообщения о том, что он был госпитализирован после попытки самоубийства.

"Это, наверное, однофамилец, в Москве Елизаровых тысячи. Это все глупости, я сейчас работаю и не хочу даже комментировать такую ерунду", – сказал писатель Агентству "Москва".

В Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского госпитализировали полного тезку Михаила Елизарова.

"У нас есть пациент Михаил Елизаров, он у нас лежит в токсикореанимации, седьмой корпус, состояние тяжелое, дата рождения – 6 октября, 46 лет", – сказали агентству в справочной медицинского учреждения.

В 2008 году Елизаров получил премию "Русский Букер" за роман "Библиотекарь". Также он является автором романа "Мультики" и сборника "Ногти", исполняет песни собственного сочинения.