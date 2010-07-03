В Совфеде опровергли скорые массовые сокращения из-за роботизации

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко опроверг слухи о грядущем замещении человека роботом в ряде профессий, сообщает ИА "НСН".

"Сокращений в ближайшие 5–10 лет, таких, что будут работать роботы, не будет. Просто премьер (Дмитрий Медведев. – Прим. ред.) смотрит на 10–20 лет вперед, он человек увлеченный, у него больше информации", – заявил Василенко.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что занятость населения сменится в сторону высокотехнологичных специальностей и будет разделена между роботом и человеком. В свою очередь, эксперты HeadHunter после проведенного опроса заявили, что почти 10% российских компаний планируют уволить в будущем сотрудников. Вместе с тем 49% работодателей, напротив, заявили об увеличении части штата.

До этого сообщалось, что уровень занятости в Москве является одним из самых высоких в мире. Столица опережает Токио, Париж, Берлин и Лондон.

Согласно данным международной группы Euromonitor, в прошлом году уровень безработицы в российской столице составил 2,1%. В Дели и Токио уровень безработицы превысил 3%, в Лондоне и Нью-Йорке – 4%, в Берлине этот показатель составил 6,3%, в Париже – 8,4%, Рио-де-Жанейро – 8,8%, Стамбуле – 12,8%.

В августе уровень безработицы в России снизился до нового исторического минимума и составил 4,3% от трудоспособного населения (3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше). В качестве безработных в органах службы занятости были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч в последнем летнем месяце получали пособия по безработице.

