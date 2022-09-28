Порядка 40 мобилизованных по ошибке жителей Алтая решили продолжить службу

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Десятки ошибочно мобилизованных жителей Алтайского края приняли решение продолжить службу, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

По данным военного комиссара края Марата Усманова, порядка 100 граждан свыше призывного возраста подпали под частичную мобилизацию, они были проинформированы о возможности вернуться домой или продолжить службу.

"Часть граждан заявили о желании остаться в рядах вооруженных сил, а часть – 62 человека – изъявили желание вернуться домой", – отметил Усманов.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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