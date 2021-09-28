Мясников развеял популярный миф о сне на левом боку

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что привычка спать на левом боку не несет в себе негативных последствий. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
"На каком боку удобно, на таком и спите. Я сплю на левом", – отметил специалист.
Мясников предостерег, что опасаться следует других факторов, провоцирующих проблемы с сердечно-сосудистой системой организма, а именно повышенного холестерина и избыточного веса. Также угрозу представляют недостаток сна и вредные привычки.
Эксперт рассказал и о другом мифе – что при подозрении на инфаркт якобы необходимо быстро и сильно кашлять. По словам Мясникова, если есть основания думать о сердечном приступе, то следует обратиться в скорую помощь.
"У вас есть два часа, 120 минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе", – подчеркнул врач.
Александр Мясников добавил, что в ожидании врача больного надо либо уложить, либо усадить таким образом, чтобы кислород свободно поступал в организм. Также уместен препарат для разжижения крови.
Ранее врач обозначил четыре признака, указывающие на приближение инсульта. Сердечный приступ могут вызвать повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови. Также фактором риска выступает прием некоторых гормональных препаратов.
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