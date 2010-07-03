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28 сентября, 23:24

Небольшой дождь ожидается в Москве в воскресенье

общество погода

28 сентября, 23:24

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Комфортная погода и небольшой дождь ожидает москвичей в воскресенье, 29 сентября. Воздух в столице прогреется до 15 градусов, говорится на сайте Гидрометцентра.

Вместе с тем наметится курс на ухудшение метеоусловий. Зона комфорта, связанная с антициклоном, сместится к берегам Средней Волги.

"По предварительным прогнозам, начало следующей недели будет пасмурным и дождливым, но теплым, в понедельник до 15 градусов. Атмосферное давление будет очень низким, а в сочетании с возмущенным магнитным полем может негативно сказаться на здоровье", – сообщили синоптики.

На сайте "Метеовести" указывается, что следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди.

"Ожидается как минимум до 25 миллиметров осадков, или 40 процентов месячной нормы, но температура будет расти, и ко вторнику и среде в Москве потеплеет до +14…+16°. Атмосферное давление вновь будет напоминать "барическую пилу", – отмечают специалисты.

В Москве 1 октября установится рекордно низкое атмосферное давление. По словам синоптиков, оно понизится до 732 миллиметров ртутного столба. До этого самое низкое давление было зафиксировано в 1954 году и составляло 733 миллиметра ртутного столба.

С октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.

В Москве обещают сухую погоду с температурой в рамках нормы

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