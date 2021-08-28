Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве выявлено 1 498 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. За сутки госпитализированы 527 человек. На ИВЛ находятся 294 человека.

"В городе выздоровели еще 2 040 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 441 166. В столице скончались 55 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напоминают, что, чтобы победить пандемию COVID-19, необходимо вакцинироваться. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса. По ее словам, вакцинация от гриппа поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций.

Роспотребнадзор также рекомендовал с наступлением осеннего периода привиться не только от новой инфекции, но и от гриппа. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, регионы должны привить от гриппа не менее 60% населения.