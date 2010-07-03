Скорое исчезновение экотоваров опровергли

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко исключил вероятность того, что после вступления в силу закона "Об органической продукции" из российских магазинов исчезнут импортные экотовары. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Мироненко, соответствующий товар останется на полках, но лишится преимуществ, которые имеет сейчас, так что искать его придется среди обычной продукции.
Мироненко добавил, что никто не может запретить продавать импортные экотовары, так как законом пока не урегулировано, являются ли они органической продукцией, – документ направлен на внутреннее производство. При этом эксперт подчеркнул, что в законе есть статья о маркировке, влияющая на движение импортного товара на полке.
Вместе с тем исполнительный директор Национального органического союза обратил внимание на то, что в качестве органической продукции позиционируется около 80% импортных товаров, которые содержат в наименовании слова "органический", "био" или "эко" на иностранном языке, – в их отношении существует требование обязательного перевода.
В среду "Коммерсант" написал, что вступление в силу с 1 января 2020 года закона "Об органической продукции" может привести к исчезновению из магазинов импортных органических товаров, так как у них не будет соответствующих российских сертификатов. В материале издание ссылается на письмо исполнительного директора ассоциации "Русбренд" Алексея Поповичева главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
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