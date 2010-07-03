Эксперты объяснили рост нормы сбережений россиян

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Во втором квартале 2019 года норма сбережений населения увеличилась по сравнению с январем-мартом на 4% и достигла примерно 10% – это максимальный показатель с начала 2018-го, пишет News.ru со ссылкой на данные Центробанка.

Также отмечается, что повышение оказалось самым значительным с 2016 года, когда норма находилась на четырехлетнем максимуме с показателем около 14%.

Комментируя ситуацию, старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов отметил, что происходящее связано с повышением неопределенности по поводу дальнейшего развития экономики. По его словам, граждане предпочитают копить на черный день и на пенсию, опасаясь нового кризиса. Суверов не исключил, что норма сбережений может увеличиться еще на 1–2% в течение ближайшего года.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев же подчеркнул, что в памяти россиян все еще свежи воспоминания о 2014 годе, когда рубль резко подешевел, и тем, кто брал ипотеку в долларах, пришлось очень сложно.

При этом Деев добавил, что реальные доходы населения в первой половине этого года снизились на 2,5%, а закредитованность выросла, так что копить становится существенно труднее. По данным эксперта, сегодня каждый заемщик должен банкам в среднем около 11 зарплат.

Ранее специaлисты междунaродной aнaлитическо-консaлтинговой сети FinExpertiza сообщили, что ипотечные долги россиян достигли рекордной отметки в семь триллионов рублей, причем, по их данным, за последние пять лет этот показатель увеличился в три раза. Экс-министр экономики России Андрей Нечаев назвал это нормальным процессом с учетом бурного роста ипотечного кредитования в последние годы.