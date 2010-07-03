Переменная облачность и до 18 градусов тепла ожидается в столице в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице и Московской области в среду, 28 августа, ожидается переменная облачность и до 18 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, в городе ожидается плюс 15–17 градусов, а в Подмосковье от 13 до 18 градусов тепла. Ветер подует северного направления со скоростью 5–10 метров в секунду.

В первые дни сентября в столичном регионе ожидается теплая погода без осадков. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

Сейчас регион находится в зоне антициклона, поэтому осадки маловероятны, ветер дует слабый. В субботу, 31 августа, в Москве и области – от +19 до +24 градусов, сохранится переменная облачность.

Москвичей предупредили о возможных заморозках на этой неделе

В воскресенье, 1 сентября, – чуть теплее – +21... +26. Комфортную погоду обещают и в понедельник. Из-за антициклона давление будет достаточно высоким – в районе 752 миллиметров ртутного столба.