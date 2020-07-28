Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов в РФ до 10 августа

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало расписание запланированных вывозных авиарейсов в Россию до 10 августа. Оно было размещено в официальном Telegram-канале ведомства.

На 29 июля запланированы рейсы Ларнака – Москва и Ереван – Новосибирск. На следующий день, 30 июля, ожидаются перелеты Душанбе – Москва, Тегеран – Москва, Рим – Москва, Кишинев – Москва, Ереван – Минеральные Воды, Ош – Москва, 31 июля должны состояться рейсы Аликанте – Москва, Дубай – Москва.

1 августа состоятся рейсы из Ниццы и Еревана в Москву, а также из Оша в Новосибирск и из Сеула во Владивосток. Российские граждане прибудут в РФ 2 августа на рейсах Токио – Владивосток, Ереван – Москва, Ларнака – Москва. Еще несколько рейсов состоятся 3 августа – с Гоа, из Бангкока и из Майами в Москву.

На 4 августа запланирован рейс Пхукет – Москва, 8 августа Ереван – Москва, 10 августа Лос-Анджелес – Москва.

Ранее сообщалось, что турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение между Стамбулом, Антальей и Москвой 1 августа. Уточняется, что данная информация пока является предварительной.

