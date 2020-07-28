Синоптики опровергли сообщения о сильной магнитной буре 28 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В ближайшие дни геомагнитное поле Земли будет спокойным. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
"Сегодня СМИ запестрели сообщениями о сильной магнитной буре, которая якобы обрушится на Землю сегодня и продлится в течение среды. Мы решили проанализировать эту ситуацию и пришли к выводу, что жителям планеты сегодня, а также в ближайшие два-три дня опасаться магнитных бурь не следует. Скорее наоборот, геомагнитное поле будет спокойным", – сказали синоптики.
Метеорологи пояснили, что за прошедшие трое суток активность Солнца оставалась на максимально низком уровне. По словам специалистов, показатели солнечных вспышек не достигли уровня "B", тогда как при формировании магнитных бурь они должны находиться как минимум на уровне "М".
"В целом уровень активности Солнца близок к минимуму, что позволяет сделать из всего вышеперечисленного вывод об отсутствии угрозы формирования магнитных бурь в ближайшие дни", – заключили специалисты.
Ранее начальник НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС Сергей Диденко сообщил, что на Земле 28 июля ожидается проявление опасной геомагнитной бури. Эксперты отмечали, что буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и телекоммуникационных каналов.
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