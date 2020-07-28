Лидер инди-поп группы OQJAV Вадим Королев станет гостем "Ночной смены"

Фото: предоставлено В.Королевым

Лидер российской инди-поп группы OQJAV Вадим Королев станет гостем программы "Ночная смена" 28 июля.

Творческий коллектив образован в 2012 году музыкантами из Перми и Екатеринбурга. В 2014 году группа получила премию Артемия Троицкого "Степной волк" в номинации "Дебют". Осенью 2016 года исполнителей представили в номинации "Российский артист года" премии MTV Europe Music Awards.

В эфире программы "Ночная смена" фронтмен группы Королев расскажет о творчестве, стихах, сольном концерте, а также новом альбоме OQJAV. Она начнется в 0:40 в Instagram-аккаунтах @the_city24 и @infomoscow24.

Ранее в программе "Ночная смена" принял участие фотограф Сергей Пономарев.