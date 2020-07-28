Эксперт рассказала, чем грозит людям работа по совместительству на полных ставках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова прокомментировала Москве 24 предложение об изменении правил работы по совместительству. По ее словам, работа в нескольких компаниях на полных ставках возможна только в удаленном формате.
"В ситуации, которая сохраняется последние 3-4 месяца, когда люди работают не на полную загрузку, конечно, возможна работа на полную ставку по совместительству. Это поможет соискателям не потерять в доходе. У нас сейчас есть люди, которые работают на "удаленке" неполный рабочий день. Яркий пример – это секретари или курьеры, многих из которых перевели на трехдневную рабочую неделю", – пояснила эксперт.
При этом, когда люди вернутся на свои рабочие места, совмещать несколько должностей будет проблематично.
Игнатова добавила, что сейчас также есть специалисты, которые на "удаленке" даже перерабатывают. К примеру, специалисты маркетинговых отделов и разработчики в IT-сфере.
"Добавлять сюда работу по совместительству будет не самым лучшем путем с точки зрения работы и процессов. Но с точки зрения дохода и содержания семей у многих просто может не быть выбора", – заключила собеседница Москвы 24.
Ранее член Общественной палаты РФ Ирина Волынец предложила изменить правила трудоустройства россиян по совместительству. Свое обращения она направила премьер-министру РФ. На данный момент, согласно Трудовому кодексу, гражданин может устроиться на работу в несколько компаний, но только на полставки.
По мнению Волынец, у работника должно быть право совмещать несколько рабочих мест с полным окладом, благодаря чему такие сотрудники смогут улучшить свое социальное и финансовое положение.
Премьер-министр Михаил Мишустин 27 июля подписал постановление о предоставлении женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительных возможностей для трудоустройства. Зачастую для того, чтобы выйти на работу, этим категориям граждан нужно пройти переобучение или повысить квалификацию.
Теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография".
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