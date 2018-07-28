Синоптики рассказали о погоде на первую неделю августа

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Аномально жаркая погода, которая установилась в последние дни, продержится всю первую неделю августа. Об этом сообщила заместитель генерального директора Всемирной метеорологической организации Елена Манаенкова.
"Прогнозы наших центров в Германии, Великобритании и России говорят о том, что эту неделю жара точно будет продолжаться и на следующей неделе тоже", – сказала она в интервью РИА Новости.
Манаенкова также пояснила, что горячий воздух из тропической зоны должен не пускать в средние широты сильный ветер в верхней тропосфере, но сейчас он заблокирован антициклоном. Именно поэтому в странах Европы и в России установилась необычайно жаркая погода.
В субботу, 28 июля, жителей столицы ожидает жаркая погода с температурой выше +30 градусов и кратковременный дождь. Не исключена гроза. Максимальная температура в городе составит +29…+31 градус, по области +27…+32 градуса. Температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.
Ветер будет северо-восточным со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.
Ранее специалисты МЧС предупредили, что в выходные температура достигнет опасных отметок, и посоветовали москвичам избегать перегрева на солнце, носить головой убор, чаще пить воду.
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