В Госдуме предложили ввести квалификационные экзамены для IT-специалистов

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Для IT-специалистов следует ввести квалификационные экзамены, после которых даже без высшего образования можно будет претендовать на отсрочку от срочной службы, а также найти работу в госкомпании. Соответствующее предложение первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

По мнению парламентария, государственные компании очень часто лишаются возможности нанимать опытных IT-специалистов, так как требуют от соискателей наличие обязательного высшего образования. Вместе с этим Лантратова заявила, что получить отсрочку от призыва на военную службу могут лишь те работники, которые имеют высшее образование из федерального списка специальностей.

"В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть возможность введения специального квалификационного экзамена для российских ІТ-специалистов, после успешной сдачи которого они смогут получить равный статус и льготы по аналогии с лицами, имеющими высшее профильное образование", – приводит текст обращения ТАСС.

Действующие нормы, продолжила Лантратова, лишь ущемляют права талантливых работников в сфере информационных технологий, которые по своим причинам не получили профильное образование.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил о планах правительства расширить возможности для отечественных IT-компаний получить кредиты по льготной ставке. Их можно направить на выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов, заявил глава кабмина.