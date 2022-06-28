Россияне при оформлении вкладов чаще ориентируются на бренд банка – исследование

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Россияне при оформлении банковского вклада чаще ориентируются не на размер процентной ставки, а на бренд финансовой организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные финансовой платформы Московской биржи "Финуслуги".
По результатам опроса, определяющими факторами при оформлении вклада порядка 41% респондентов выбрали известность бренда финансовой организации, размер ставки и возможность дистанционного открытия (по 39% россиян).
В свою очередь, каждый пятый россиянин среди причин выбора того или иного банка отметил гибкость управления сберегательными продуктами.
Как уточняется, в исследовании приняли участие 1 тысяча респондентов в возрасте от 18 лет, живущие в российских городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее газета "Известия" сообщила, что ряд кредитных организаций из РФ приостановил открытие накопительных счетов и вкладов в американской и европейской валютах. В числе банков, которые приняли такое решение, – Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, "Открытие" и "Тинькофф".
В свою очередь, первый заместитель председателя ЦБ РФ Ксения Юдаева сообщила, что Банк России не рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам для физических лиц.
До этого ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца текущего года.
ЦБ РФ ослабил практически все ограничения по иностранной валюте
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