Москалькова рассказала о новом понятии "ковидные права"

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента/Агентство "Москва"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время необходимо понимать соразмерность значимости ограничений и прав человека. По ее словам, в стране появилось понятие "ковидные права", сообщает ТАСС.

"Очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека. Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире", – отметила омбудсмен.

Она подчеркнула правомерность действующих ограничительных мер. При этом, по ее словам, важно понять, где грань между коллективным и индивидуальным правом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан будет введена еще в 8 регионах.

Перед этим главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить в городе вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг.