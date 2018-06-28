Спортивный комплекс с бассейном построят в САО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Константин Тимофеев сообщил, что получено разрешение на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Базовская в Москве. Об это сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета.

Строительство четырехэтажного комплекса, по его словам, начнется в ближайшее время.

Тимофеев отметил, что комплекс будет пользоваться популярностью у местных жителей, так как рядом есть две школы и три детских сада.

Сергей Собянин ранее сообщил, что новый физкультурно-оздоровительный центр построят на северо-западе столицы, на стадионе "Красный Октябрь". В нем будут игровой и тренажерный залы, взрослый и детский бассейны. Комплекс будет открыт для всех желающих.

Строительство ФОКа на северо-западе Москвы

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