Хоккеисты Чертанова сразились за кубок космонавта Романенко

Фото: Иван Степанов
Команда "Высота" (Чертаново Центральное) победила в финале межрайонного турнира по хоккею среди юниоров на кубок депутата Государственной думы, летчика-космонавта, Героя РФ Романа Романенко.
Соревнования состоялись на катке спортивного клуба "Спорт всегда" на юго-западе столицы. В отборочных этапах участвовали детские хоккейные сборные возрастом 7–14 лет из Москвы и Подмосковья.
В финале турнира на катке спортивного клуба "Спорт всегда" (Центральное Чертаново) встретились команды "Крылья столицы" (Очаково Матвеевское), "Западные волки" (Солнцево) и "Высота".
Арбитром матчей выступил Павел Пестов, который является главным судьей молодежной хоккейной лиги.
"Идея проведения турнира – совместная. Она родилась по итогам общения с родителями и воспитанниками клуба, который гостеприимно нас сегодня встретил. И я благодарен всем, кто посильно поддержал идею, помог в организации и принял участие в турнире. Сегодняшний праздник – заслуга всех, кто понимает важность развития детского спорта", – отметил Романенко.
По его словам, участники продемонстрировали отличную подготовку, стремление к победе и командный дух. Кроме того, Романенко выразил надежду, что турнир будут проводить каждый год.
Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.
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