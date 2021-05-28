Каждый пятый россиянин верит в улучшение экономической ситуации в РФ

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Пятая часть россиян – 22% – верят в то, что экономическая ситуация в России будет улучшаться, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие исследования.

Еще 10% граждан, принявших участие в опросе, считают, что "экономическая ситуация не может стать хуже, возможно только улучшение".

По данным аналитиков, в прошлом году в возможном улучшении ситуации были уверены 6% россиян, при этом самыми оптимистичными оказались 12%.

Чуть меньше половины – 43% – граждан России заявили, что пока не ожидают каких-либо изменений. Негативно по этому поводу настроена примерно треть опрошенных – 36% мужчин и 32% женщин считают, что экономическая ситуация может ухудшиться.

Ранее аналитики выяснили, в каких-сферах россияне хотели бы открыть бизнес.