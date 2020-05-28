Петербургские власти назвали сроки снятия ограничений по COVID-19

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Режим ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге планируется смягчить в период с 1 по 14 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

"В рамках предложений совета [Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции] на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен", – сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

По словам самого главы Северной столицы Александра Беглова, коэффициент распространения коронавируса держится в районе единицы всю последнюю неделю.

"Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой", – отметил губернатор.

По последним данным, на четверг в Петербурге подтверждены 14 846 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 383 случая. Число выздоровевших достигло почти 5 тысяч человек – 4 783. Умерших – 167.

За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавирусной инфекции. В 3 560 случаях не было клинических проявлений. COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны.

