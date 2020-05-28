Вакцинация в РФ помогла избежать многих смертей в домах престарелых во время пандемии

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Большого числа летальных случаев в домах престарелых во время пандемии коронавирусной инфекции удалось избежать благодаря своевременной вакцинации от пневмококковой инфекции. С таким заявлением выступила главный внештатный специалист-гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева.

"Не могу не отметить своевременность и необходимость, реальный результат от вакцинации во всех домах престарелых, которую мы сделали в 2019 году. Благодаря этому, возможно, удалось избежать многих смертей", – приводит Агентство "Москва" ее слова.

Ткачева объяснила, что течение COVID-19 осложняется вирусной пневмонией, на которую могут наслаиваться другие инфекции, в частности, бактериальная или пневмококковая.

"Именно бактериальные осложнения потом – с тяжелой бактериальной пневмонией, шоком, полиорганной патологией – именно они приводят потом к смерти", – отметила гериатр.

Кроме того, специалист подчеркнула важность дальнейшего проведения вакцинации от пневмококковой инфекции среди пожилого населения после стабилизации эпидемиологической ситуации и окончания пандемии.

Ранее стало известно, что по методике ВОЗ в Москве фиксируется один из самых низких уровней смертности от коронавируса. В апреле в городе подтвердили 636 смертей из-за COVID-19. К ним прибавили те случаи, когда у пациента был отрицательный тест, но имелись клинические проявления инфекции, а также те, когда у пациента тест был положительным, но причиной смерти стали другие заболевания.