Свыше 170 тыс человек оштрафовали за безбилетный проезд в Москве с начала года

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С начала года в Москве оштрафовали более 170 тысяч пассажиров за безбилетный проезд. Также штрафы выписали тем горожанам, которые использовали при поездках чужую социальную карту, сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Уточняется, что в наземном транспорте правонарушения были зафиксированы 134 тысячи 580 раз, в метро – 36 тысяч раз.

"Учитывая, что по карте "Тройка" проезд стоит 40 рублей, то один "заяц" заплатит за одну поездку в 25 раз больше ее стоимости", – сообщил исполняющий обязанности руководителя ГКУ Владислав Султанов.

Он отметил, что в столице была усилена работа контролеров. В частности, было увеличено их число на транспорте, а также были равномернее распределены их маршруты.

"Кроме того, теперь нам помогают и полицейские. Благодаря их участию люди, не оплатившие проезд, не пытаются скрыться или вести себя грубо с контролерами – конфликты сведены на нет", – приводит Агентство "Москва" слова Султанова.

В пресс-службе ГКУ напомнили москвичам о том, что использование соцкарт лицами, не имеющими соответствующие льготы, запрещено. Штраф за данное нарушение составляет 2,5 тысячи рублей, за безбилетный проезд – тысячу рублей.

Ранее в Москве допустили повышение штрафов за проезд "зайцем". При этом отмечалось, что руководство города не ставит задач собирать максимальное количество штрафов, а ратует за повышение культуры оплаты проезда.