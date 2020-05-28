Еще 3 793 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписали еще 3 793 пациента. Общее число поборовших болезнь в столице превысило 70 тысяч, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3 793 человека", – отметила она.

Таким образом, всего в столице выздоровел 71 251 пациент.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Также поборовшим COVID-19 москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что ситуация с коронавирусом в Москве полностью контролируемая, хоть и остается самой напряженной по сравнению с другими российскими городами.

В столице 14 мая запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Москвичей приглашают на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Всего исследование прошли уже более 50 тысяч жителей. Тестирование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан.

С 27 мая подобные исследования на наличие в организме антител к коронавирусу могут пройти все москвичи. Сделать это можно бесплатно. Записаться на прохождение тестирования возможно только в дистанционном формате.