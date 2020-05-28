В Чили от COVID-19 излечилась 111-летняя женщина

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В Чили 111-летняя женщина сумела победить коронавирусную инфекцию, сообщает "Мир 24".

У пенсионерки, проживающей в доме престарелых Hogar Italiano в провинции Сантьяго, взяли анализы на COVID-19 в середине апреля. Результат пришел положительный.

Отмечается, что у женщины были проблемы с дыханием еще до коронавируса, однако она не сдалась и поборола болезнь.

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет. Женщин выписали из Городской клинической больницы № 52, и теперь они проходят восстановительное лечение в госпитале для ветеранов войн № 2.

До этого из больницы в Москве выписали еще одну пациентку, которой исполнилось сто лет. Женщина по имени Пелагея пережила несколько эпидемий – родилась во время тифа и испанки. Кроме того, она пережила период холеры, менингита и черной оспы. Теперь долгожительница поборола коронавирус.

Пациентка наблюдалась в Федеральном центре мозга и нейротехнологий. Лечение заняло три недели. Пенсионерку доставили домой на социальном такси. Женщина живет с дочерью, которой и самой уже 80 лет.

