В столице в три раза выросло число кибермошенничеств – МВД

15:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Число случаев кибермошенничества в столице увеличилось в апреле в три раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей московского главка МВД.
"Остается высоким уровень IT-преступности, более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом", – рассказали в правоохранительных органах.
Горожанам рекомендуют пользоваться только проверенными источниками информации. Кроме того, москвичей призвали не реагировать на сомнительные предложения в СМС-рассылках.
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице. Горожанам можно покинуть квартиры только за экстренной медицинской помощью, покупками в ближайшем магазине или аптеке. Кроме того, разрешается выгуливать домашних животных (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы.
С 15 апреля в Москве заработала система цифровых пропусков для передвижения. Разрешение на передвижение по городу нужно для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск дают для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Для передвижения по городу пешком оформлять пропуск не требуется.
Ранее в МВД утвердили кодекс этики сотрудников российской полиции.
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