В Минздраве РФ доработают методические рекомендации по лечению COVID-19

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В министерстве здравоохранения РФ доработают методические рекомендации по лечению нового коронавируса. Их разрабатывали по последним клиническими данными по безопасности и эффективности методов диагностики и лечения пациентов с COVID-19, сообщается на сайте Минздрава РФ.

Решение было принято по результатам консилиума, в котором участвовали главные внештатные специалисты Минздрава России, представители федеральных дистанционных реанимационно-консультационных центров.

"По результатам обсуждения рабочей группе было поручено доработать ряд разделов в соответствии с последними клиническими данными по безопасности и эффективности методов диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией", – заявили представители ведомства.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 2,8 миллиона случаев заражения, более 198 тысяч человек скончалось.

Ранее стало известно, что еще 606 пациентов вылечились от коронавируса в столице.

Недавно сообщалось, что больше половины россиян не ожидают снятия ограничительных мер раньше июня.