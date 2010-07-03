Московский пасхальный фестиваль стал событием для ценителей музыки – Путин

Владимир Путин заявил, что Московский пасхальный фестиваль стал значимым событием для ценителей музыкального искусства во всем мире. Об этом говорится в телеграмме на официальном сайте Кремля.
"Благодаря организаторам и главному вдохновителю этого замечательного проекта Валерию Абисаловичу Гергиеву фестиваль остается верен своим традициям: с неизменным успехом проходит в разных городах, радует публику богатой и насыщенной программой", – сказано в телеграмме.
В рамках форума уделяется внимание реализации социальных, благотворительных, просветительских проектов, отметил президент. В нынешнем году программа посвящена компаозиторам Николаю Римскому-Корсакову и Модесту Мусоргскому.
XVIII Московский пасхальный фестиваль в этом году проходит с 27 апреля по 12 мая. Фестиваль по традиции представит четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Концерты пройдут на центральных концертных площадках Москвы и других регионов страны.
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