Московский пасхальный фестиваль стал событием для ценителей музыки – Путин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин заявил, что Московский пасхальный фестиваль стал значимым событием для ценителей музыкального искусства во всем мире. Об этом говорится в телеграмме на официальном сайте Кремля.

"Благодаря организаторам и главному вдохновителю этого замечательного проекта Валерию Абисаловичу Гергиеву фестиваль остается верен своим традициям: с неизменным успехом проходит в разных городах, радует публику богатой и насыщенной программой", – сказано в телеграмме.

В рамках форума уделяется внимание реализации социальных, благотворительных, просветительских проектов, отметил президент. В нынешнем году программа посвящена компаозиторам Николаю Римскому-Корсакову и Модесту Мусоргскому.

XVIII Московский пасхальный фестиваль в этом году проходит с 27 апреля по 12 мая. Фестиваль по традиции представит четыре программы: симфоническую, хоровую, камерную и звонильную. Концерты пройдут на центральных концертных площадках Москвы и других регионов страны.