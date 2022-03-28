За сутки в Москве госпитализировали 145 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в Москве госпитализировали 145 человек. Об этом сообщает столичный Оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19.

За сутки выздоровели еще 1 005 человек. В общей сложности количество вылечившихся пациентов достигло свыше 2,5 миллиона человек. На ИВЛ находятся 104 зараженных.

Еще 703 человека заразились COVID-19 за сутки. Скончались еще 20 пациентов.

В России за сутки госпитализировали 1 762 человека, что на 20% ниже показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 56 регионах, в 25 регионах произошло увеличение, а в четырех их количество осталось без изменений.

Всего в России зафиксировали 21 101 новый случай COVID-19. Больше всего заражений пришлось на Санкт-Петербург – 998, Воронежскую область – 951, Свердловскую область – 948, и Иркутскую область – 856. В Москве выявили 703 случая, в Московской области – 281.

