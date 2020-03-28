Кабмин прокомментировал планы ограничить перевозки по стране

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Правительство России не подтвердило и не опровергло возможное ограничение пассажирских перевозок авиа- и железнодорожным транспортом по территории страны из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Не подтверждаем, но и не опровергаем эти сообщения", – заявил пресс-секретарь кабмина РФ Борис Беляков.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство России обсуждает потенциальное прекращение транспортного сообщения внутри страны.

Также сообщалось, что Росавиация якобы предлагает сократить число рейсов внутри РФ для борьбы с распространением коронавируса. Впоследствии в ведомстве официально опровергли данную информацию.

Россия на данный момент полностью прекратила авиасообщение с другими странами, за исключением ряда вывозных рейсов.

За последние сутки в Российской Федерации подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 26 регионах. В Москве выявлено 114 новых заболевших.

