"Большая редкость": путеводитель по женскому тазу продадут в Москве

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На аукционе в "Литфонде" продадут Сборник материалов для определения формы и средней величины русского женского таза, сообщает Агентство "Москва".

Книга 1877 года издания будет впервые представлена на российских аукционах.

Отмечается, эта книга – большая редкость. Она будет представлена в издательской обложке. У нее утрачены небольшие фрагменты корешка и загнуты уголки страниц. При этом сохранены все таблицы.

На титульном листе и больших разворотных таблицах стоят штемпельные экслибрисы знаменитого историка Ивана Забелина, то есть печати, удостоверяющие владельца книги.