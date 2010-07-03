В столичной детской больнице прошла благотворительная акция

28 марта в столице прошла первая в этом году акция благотворительной программы "Мир без слез". Она состоялась в Детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского в Москве.

Маленьким пациентам показали праздничное представление с участием персонажей мультфильма "Маша и медведь". Знаменитые мультгерои рассказали о правилах здорового образа жизни. Детей также порадовали подарками.

Банк ВТБ увеличил вдвое сумму пожертвований для детских региональных больниц в рамках программы "Мир без слез" – с 1,5 до трех миллионов рублей. Московским клиникам выделят 3,5 миллиона рублей. В этом году проект охватывает детские медучреждения в 22 российских городах, некоторые из них принимают участие в проекте впервые.

"В 2019 году банк выделил более 75 миллионов рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта, что почти в два раза превышает бюджет прошлого года", – подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. Он также отметил, что акция проходит параллельно с мероприятиями нацпроекта "Здравоохранение". "Мы верим, что совместные усилия бизнеса и государства выведут на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медицинским услугам для детей", – заявил представитель банка.

Программа "Мир без слез" стартовала 16 лет назад и стала ежегодной. Ее цель – повышение качества услуг в государственных детских больницах. С момента запуска в благотворительном проекте приняли участие свыше 100 детских клиник в 52 регионах страны – от Калининграда до Владивостока. Они получили средства на покупку высокотехнологичного оборудования, дорогих лекарств и расходных материалов. Участвовать в акции может любое детское медицинское учреждение – для этого необходимо отправить заявку на конкурс.