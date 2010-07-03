В столичной детской больнице прошла благотворительная акция

28 марта в столице прошла первая в этом году акция благотворительной программы "Мир без слез". Она состоялась в Детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского в Москве.
Маленьким пациентам показали праздничное представление с участием персонажей мультфильма "Маша и медведь". Знаменитые мультгерои рассказали о правилах здорового образа жизни. Детей также порадовали подарками.
Банк ВТБ увеличил вдвое сумму пожертвований для детских региональных больниц в рамках программы "Мир без слез" – с 1,5 до трех миллионов рублей. Московским клиникам выделят 3,5 миллиона рублей. В этом году проект охватывает детские медучреждения в 22 российских городах, некоторые из них принимают участие в проекте впервые.
"В 2019 году банк выделил более 75 миллионов рублей на оказание благотворительной помощи в рамках проекта, что почти в два раза превышает бюджет прошлого года", – подчеркнул вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. Он также отметил, что акция проходит параллельно с мероприятиями нацпроекта "Здравоохранение". "Мы верим, что совместные усилия бизнеса и государства выведут на новый уровень работу по созданию в России условий равного доступа к качественным медицинским услугам для детей", – заявил представитель банка.
Программа "Мир без слез" стартовала 16 лет назад и стала ежегодной. Ее цель – повышение качества услуг в государственных детских больницах. С момента запуска в благотворительном проекте приняли участие свыше 100 детских клиник в 52 регионах страны – от Калининграда до Владивостока. Они получили средства на покупку высокотехнологичного оборудования, дорогих лекарств и расходных материалов. Участвовать в акции может любое детское медицинское учреждение – для этого необходимо отправить заявку на конкурс.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.