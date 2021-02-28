Еще 1 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

От коронавируса в Москве за последние сутки вылечились еще 1 819 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего число тех, кто поборол инфекцию, увеличилось до 897 698. При этом заразились коронавирусом за сутки 1 737 человек, попали в больницы города 710 пациентов.

В ведомстве призывают оставаться дома при обнаружении любых симптомов ОРВИ.

"Оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – добавили в Оперштабе.

За прошедшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19. Без клинических проявлений обнаружено 1 285 случаев.

Суммарно за все время пандемии во всех регионах страны с коронавирусом столкнулись 4 246 079 человек.

