Еще 1 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
От коронавируса в Москве за последние сутки вылечились еще 1 819 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Всего число тех, кто поборол инфекцию, увеличилось до 897 698. При этом заразились коронавирусом за сутки 1 737 человек, попали в больницы города 710 пациентов.
В ведомстве призывают оставаться дома при обнаружении любых симптомов ОРВИ.
"Оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", – добавили в Оперштабе.
За прошедшие сутки в России выявили 11 359 новых случаев COVID-19. Без клинических проявлений обнаружено 1 285 случаев.
Суммарно за все время пандемии во всех регионах страны с коронавирусом столкнулись 4 246 079 человек.
В Москве начали вакцинировать участников исследования вакцины "Спутник лайт"
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