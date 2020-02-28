Ученые рассказали о влиянии овощей на уровень тревожности

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Ученые опубликовали исследование, согласно которому недостаточное употребление овощей ведет к развитию тревожного расстройства, сообщает РИА Новости.

Они выяснили, что отказ от овощей и фруктов увеличивает риск появления тревожности на 24 процента. На это также влияет и избыток жира в организме, который снижает стрессоустойчивость на 70 процентов.

Также ученые пришли к выводу, что тревожное расстройство чаще развивается у одиноких людей. В ходе исследования были проанализированы данные 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет.

Ранее специалисты рассказали о пользе коллагена для организма и отметили, что употребление холодца гораздо полезнее, чем употребление продуктов с пищевыми добавками, содержащими коллаген.

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