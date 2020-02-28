Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:56

Ученые рассказали о влиянии овощей на уровень тревожности

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ученые опубликовали исследование, согласно которому недостаточное употребление овощей ведет к развитию тревожного расстройства, сообщает РИА Новости.

Они выяснили, что отказ от овощей и фруктов увеличивает риск появления тревожности на 24 процента. На это также влияет и избыток жира в организме, который снижает стрессоустойчивость на 70 процентов.

Также ученые пришли к выводу, что тревожное расстройство чаще развивается у одиноких людей. В ходе исследования были проанализированы данные 27 тысяч человек в возрасте от 45 до 65 лет.

Ранее специалисты рассказали о пользе коллагена для организма и отметили, что употребление холодца гораздо полезнее, чем употребление продуктов с пищевыми добавками, содержащими коллаген.

Также в Госдуме предупредили об опасности переедания блинов в течение Масленицы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика