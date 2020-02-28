Турфирмы просят уточнить сроки запрета на продажи туров из-за коронавируса

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Туроператоры просят правительство РФ уточнить сроки запрета продажи туров в неблагополучные по коронавирусу страны. Об этом говорится в открытом письме вице-премьерам РФ Татьяне Голиковой и Дмитрию Чернышенко на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Это необходимо во избежание коллапса на туристическом рынке России. Сейчас ограничения по турам в Китай, Италию, Иран и Южную Корею действуют до нормализации там эпидемиологической ситуации, то есть носят бессрочный характер. Из-за этого произошли массовые отказы даже от тех туров, которые запланированы до осени.
Убытки от большого количества аннуляций могут негативно повлиять на туроператоров, отправляющих туристов в Европу, отметили в АТОР.
"Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но и создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий", – заключили в письме.
Ранее российские туроператоры оценили потери из-за коронавируса приблизительно в 27 миллиардов рублей. В Роспотребнадзоре отмечали, что россиянам в целом лучше избегать незапланированных поездок за рубеж.
С 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Полеты разрешат лишь на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Авиакомпания S7 планирует выполнять чартерные рейсы между странами до середины марта. Гражданам Южной Кореи временно недоступен въезд в Россию.
Полеты в Иран тоже ограничат. Пропуск граждан Ирана через границу России приостановлен.
Рейсы из Италии будут обслуживать в терминале F Шереметьево. Временно ограничено железнодорожное сообщение между Москвой и Ниццей. Хотя конечная остановка маршрута находится в Монако, поезд следует также по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии и Италии.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала это чрезвычайной ситуацией международного значения и предупредила об угрозе пандемии.
Власти Китая зафиксировали в стране 2788 летальных исходов, выздоровело более 36,1 тысячи человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,8 тысячи.
Российские туроператоры могут потерять 27 млрд рублей из-за коронавируса
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