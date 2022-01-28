Юрист дала рекомендации очевидцам происшествий и преступлений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина дала советы очевидцам происшествий и преступлений. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, если человек оказался на месте преступления, в первую очередь ему необходимо позвонить в полицию. Если есть пострадавшие, следует вызвать медиков. Мухамедшина отметила, что нужно четко и понятно сообщить, где случилось происшествие. Покидать место ЧП нельзя до прибытия правоохранителей, если дальнейшее пребывание не угрожает жизни и здоровью.

До прибытия сотрудников спецслужб следует ни к чему не прикасаться, чтобы не помешать работе правоохранителей и не оставить собственные отпечатки пальцев, уточнила юрист. Кроме того, если есть возможность, следует зафиксировать сведения возможных подозреваемых или свидетелей.

"Если человека ранили при совершении преступления, то закон устанавливает обязанность по оказанию медицинской помощи только для тех лиц, которые в силу профессиональных обязанностей первыми оказываются на месте происшествия с пострадавшими, а именно это спасатели, пожарные, сотрудники полиции и медицинский работник", – подчеркнула юрист.

Она уточнила, что на месте происшествия важно не переусердствовать в защите пострадавшего. Так, если в этой ситуации очевидец, например, причинит вред злоумышленнику, в отношении защитника может быть возбуждено уголовное дело.

"Дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", наказание которого предусматривает лишение свободы до пяти лет", – пояснила юрист.

Помимо этого наказания, против защитника пострадавшего могут возбудить дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Побои", также преступник может подать частное обвинение против защитника своей жертвы, объяснила Мухамедшина.

Ранее в Следственном комитете напомнили, что за ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет.

При этом существуют обстоятельства, при которых срок тюремного заключения может быть увеличен. Так, ложные сообщения о минировании, поджоге и прочих подобных противоправных действиях на объектах социальной инфраструктуры, в частности больницах, школах и вокзалах, грозят виновному пятью годами колонии.