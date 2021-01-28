Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает 2020-й годом смерти, катастроф и отчаяния. Свою точку зрения он пояснил тем, что коронавирус забрал 2 миллиона жизней, работу потеряли 500 миллионов человек, а стихийные бедствия обошлись человечеству в 210 миллиардов долларов.

Он также считает, что 2021-й должен стать годом восстановления мира. Об этом он заявил во время выступления перед Генассамблеей ООН.

"Мы объявили войну природе, и природа наносит ответный удар. Бушует климатический кризис. Вместе со всем произошедшим наши коллективные усилия по достижению мира подрывает геополитическая напряженность", – заявил он.

Гутерриш также отметил, что растет риск распространения ядерного и химического оружия.

"Нам нужно перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде", – сказал он.

Ранее стало известно, что символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте. Как рассказала глава организации "Бюллетень ученых-атомщиков" во время онлайн-церемонии, как и год назад, они показывают 100 секунд до ядерной полуночи.