В Роскачестве заявили об опасности воды из кулеров

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Специалисты Роскачества изучили 20 образцов воды для кулеров отечественного производства и обнаружили, что 14 из них не соответствуют требованиям микробиологической безопасности. Об этом сообщает News.ru.

Проверке подверглась вода в 19-литровых емкостях. Эксперты установили, что в семи образцах оказалось превышено общее микробное число (ОМЧ), отображающее суточное число колоний бактерий в одном миллилитре воды. В пяти образцах этот показатель с учетом техрегламента ЕАЭС был превышен в 3 раза, в одном образце – в 1,5 раза, еще в одном – в 15 раз.

"Превышение норматива ОМЧ возможно из-за нарушений в системе водоподготовки, застоя воды или развития биопленок в распределительных системах производства", – объяснил руководитель отдела испытаний Роскачества Данила Чернышов.

У образцов воды других семи торговых марок была отмечена недостоверность маркировки по части недостатка или превышения тех или иных химических элементов. Однако опасных элементов, наличия хлора, тяжелых металлов и превышения нитратов в них выявлено не было.

"Это дает повод говорить о фальсификации продукции, даже если неверные данные указаны неумышленно", – отметили в Роскачестве.

Эксперты предупредили, что поскольку кулерная вода не кипятится и, как правило, медленно расходуется, в ней существует риск активного размножения бактерий.

Ранее специалисты Роскачества проверили 206 торговых марок питьевой воды и выявили нарушения в 65 образцах. Как уточняется, проверку проходила различная упакованная вода, произведенная в девяти странах, в том числе продукция 194 торговых марок, произведенных в России. Образцы исследовали по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.