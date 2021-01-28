Прощание с Александром Шаляпиным. Прямой эфир





Прощание с актером и стендап-комиком Александром Шаляпиным проходит на Троекуровском кладбище.

Александра Шаляпина нашли мертвым в собственной квартире 25 января. Его тело обнаружила супруга Анастасия. По словам директора артиста Марии Малякиной, актер страдал от депрессии и проходил лечение от алкоголизма.

Александр дебютировал в 2005 году во второй части фильма "Бумер", исполнив роль Дурбазола. Позднее он снимался в кинолентах "Сваха", "Глухарь", "Универ. Новая общага", "Бабушка легкого поведения", "Женщины против мужчин" и других.

В 2010 году Александр решил воплотить в жизнь мечту детства и стать комиком. Сначала он выступал в клубах, а потом принял участие в фестивале "Большая разница" и обрел славу юмориста.