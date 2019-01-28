Пользователи соцсетей помогли выплатить ипотеку инвалиду

Четыре миллиона рублей на ипотеку помогли собрать жителю Люберец всего за несколько дней. Мужчина с инвалидностью разместил пост в соцсетях, где рассказал, что из-за редкой болезни он не может работать, поэтому выплачивать кредит за квартиру нечем. Откликнулись сотни неравнодушных.

Идею быстро подхватили и мошенники, которые стали просить помощи уже у него самого. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.