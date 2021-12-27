Живущим далеко от МФЦ привезут COVID-сертификаты домой – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В регионах сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут доставлять домой гражданам, которые живут далеко от отделений МФЦ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, такая мера коснется проживающих в отдаленных поселках людей, у которых нет смартфонов.

"В этом случае будет обязательство регионов в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места, в отдаленные поселки. Письменную форму переболевших или вакцинированных можно будет получить в МФЦ", – цитирует Матвиенко ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела. Она пояснила, что получить сертификат таким же образом смогут и граждане, привившиеся российским препаратом "Спутник V" за пределами страны.

