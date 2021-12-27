Живущим далеко от МФЦ привезут COVID-сертификаты домой – Матвиенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В регионах сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут доставлять домой гражданам, которые живут далеко от отделений МФЦ. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, такая мера коснется проживающих в отдаленных поселках людей, у которых нет смартфонов.
"В этом случае будет обязательство регионов в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места, в отдаленные поселки. Письменную форму переболевших или вакцинированных можно будет получить в МФЦ", – цитирует Матвиенко ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что россияне, привитые от коронавируса зарубежными вакцинами, смогут получить сертификат на полгода после прохождения тестирования на антитела. Она пояснила, что получить сертификат таким же образом смогут и граждане, привившиеся российским препаратом "Спутник V" за пределами страны.
ВОЗ выступила против всеобщей вакцинации детей и подростков от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: