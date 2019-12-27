Шойгу сделал 31 декабря выходным в Вооруженных силах России

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Последний день декабря станет выходным в Вооруженных силах России. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Согласно решению министра, рабочий день в армии перенесен на субботу, 28 декабря. Отмечается, что данное решение было принято с учетом напряженного окончания года.

"Нам необходим этот день (выходной. – Прим. ред.), чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", – сказал Шойгу.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал идею некоторых регионов сделать 31 декабря нерабочим днем. Он отметил, что в советское время был только один выходной – 1 января. Правозащитник посоветовал уделять работе больше внимания.

Владимир Путин на своей пресс-конференции отметил, что возможность переноса выходного на последний день года могут рассмотреть в правительстве. Однако в нынешнем году официально установить такой порядок уже не получится.

