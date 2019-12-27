Юные москвичи смогут торжественно получить паспорт во Дворце госуслуг на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Во Дворце госуслуг "Мои документы" на ВДНХ юные москвичи смогут получить первые паспорта в торжественной обстановке. Церемонии будут проходить один раз в месяц. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как отметила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, получение паспорта является одним из важных событий в жизни любого гражданина. "Теперь свой главный документ москвичи могут получить на сцене в присутствии друзей и родственников", – сказала она.

Молодые люди, которые примут участие в церемонии, получат специальные подарочные наборы. Отмечается, что для получения паспорта необходимо податься заявку на сайте mos.ru, а затем оплатить государственную пошлину и предоставить фотографии во Дворец госуслуг. Записаться на ближайшую церемонию можно с 31 декабря.

Ранее сообщалось, что сотрудники центров "Мои документы" поздравят москвичей с Новым годом. Гостям вручат открытки с пожеланием, которое будет скрыто под защитным скретч-слоем. Во флагманских офисах пройдут новогодние квесты, участники которых смогут получить игрушку-антистресс в виде мандарина.

