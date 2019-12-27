Врач заявил об увеличении попыток суицида в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Психолог Валентин Денисов-Мельников заявил , что в новогодние праздники люди часто впадают в депрессии и совершают попытки суицида, передает News.ru.

Эксперт объяснил это тем, что после 31 декабря у людей появляется много свободного время на самого себя, поэтому зачастую человек начинает погружаться в свои собственные мысли. В результате, как поясняет психолог, многие начинают чувствовать себя одинокими или рядом просто не оказывается нужного человека, который мог бы поддержать в трудную минуту.

Он добавил, что также к Новому году все пытаются подвести итоги года, и многих они не устраивают. Эксперт посоветовал не возвращаться в прошлое и не думать о плохом, а задуматься только о том, что можно реализовать в следующем году.

"Следует перестать думать о прошлом и сконцентрироваться на будущем. Потому что пока у вас нет цели, ни один ветер вам не будет попутным", – пояснил Денисов-Мельников.

Ранее психолог Аннета Орлова рассказала, как настроиться на позитив в 2020 году. Она посоветовала выделить цветом приятные события в календаре на следующий год. Психолог также отметила, что убеждение в неудачности високосного года не более чем мифы.

