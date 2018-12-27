В России обновят тысячи кинозалов до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 2024 года в России планируют обновить 1200 кинозалов. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский в своем аккаунте Instagram.



В августе сообщалось, что за прошедшие четыре года в России сократилось число кинозалов. Такой результат показали исследования компании "Невафильм Research". В 2018 году открылся 71 кинотеатр со 133 залами, закрылось 57 кинотеатров со 143 залами.