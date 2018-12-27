Прием детей родителей-одиночек в детсад предложили упростить

Законопроект о приеме в детские сады в первую очередь детей одиноких матерей и отцов предложили депутаты Костромской областной думы. Свое обращение они направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину, передает RT со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.
Авторы обращения отметили, что сейчас у детей одиноких родителей по закону нет преимуществ по зачислению в детский сад. При этом финансовое положение матерей или отцов нередко бывает сложным. К тому же не у всех есть родственники, которым они могут оставить детей, чтобы выйти на работу.
В связи с этим представители Костромской областной думы просят рассмотреть вопрос о разработке соответствующего законопроекта.
Тем временем в ТиНАО недавно построили детский сад, рассчитанный на 200 мест. По словам Сергея Собянина, учреждение расположилось в поселке Знамя Октября. В планах в ближайшие три года построить в ТиНАО еще 26 детских садов.
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