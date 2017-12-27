Генпрокуратуру попросили проверить продающие шпионские устройства магазины

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Общественники попросили Генпрокуратуру проверить магазины, продающие шпионские устройства. Обращение направила организация "Коллективная защита".
"После заявления президента представители законодательной и исполнительной ветвей власти занялись вопросом правоприменительной практики по статье 138.1 УК России ("Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Вопрос о декриминализации этой нормы УК сдвинулся с мертвой точки", – цитирует главу общественной организации Марата Аманлиева RT. Он добавил, что граждане не должны подвергаться преследованию по этой норме.
Аманлиев также подчеркнул, что почти нет сообщений о привлеченных к ответственности по этой статье продавцов шпионского оборудования.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России начала проверку уголовных дел по статье "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Ведомство хочет выяснить, нет ли перегибов в правоприменении. Итоги проверки подведут в 2018 году.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: