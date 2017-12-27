Генпрокуратуру попросили проверить продающие шпионские устройства магазины

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Общественники попросили Генпрокуратуру проверить магазины, продающие шпионские устройства. Обращение направила организация "Коллективная защита".

"После заявления президента представители законодательной и исполнительной ветвей власти занялись вопросом правоприменительной практики по статье 138.1 УК России ("Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Вопрос о декриминализации этой нормы УК сдвинулся с мертвой точки", – цитирует главу общественной организации Марата Аманлиева RT. Он добавил, что граждане не должны подвергаться преследованию по этой норме.

Аманлиев также подчеркнул, что почти нет сообщений о привлеченных к ответственности по этой статье продавцов шпионского оборудования.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России начала проверку уголовных дел по статье "Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". Ведомство хочет выяснить, нет ли перегибов в правоприменении. Итоги проверки подведут в 2018 году.