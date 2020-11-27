Москвичи смогут увидеть МКС в небе с 27 ноября по 10 декабря

Фото: NASA/Roscosmos

Жители столицы при условии ясной погоды смогут увидеть в небе Международную космическую станцию с 27 ноября по 10 декабря, сообщает пресс-служба Музея космонавтики.

"Если повезет с погодой, с 27 ноября по 10 декабря 2020 года Международную космическую станцию можно снова увидеть в небе над Москвой", – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовали выбирать для просмотра открытую местность и ждать появления МКС на небе.

"Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток", – добавили в пресс-службе.

Ранее ученые-астрономы зафиксировали рекордно близкий пролет астероида рядом с Землей. Небесное тело под кодовым названием 2020 VT4 13 ноября оказалось над южной частью Тихого океана в районе острова Питкэрн. Астероид диаметром 5–10 метров оказался ниже орбиты Международной космической станции.

