Депутат оценила идею создания в России программы "Семейный индекс"

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Реализацию программы "Семейный индекс" имеет смысл попробовать лишь на региональном уровне и только на добровольной основе, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.

"Как региональный конкурс семейного мастерства... Я, конечно, утрирую, но имеется в виду показатель взаимодействия с семьями в каком-то регионе, населенном пункте. Но на уровне Российской Федерации, на мой взгляд, развивать такие лидерские качества в семьях или на конкурсной основе предоставлять им льготы будет неверно. Не каждый из нас способен окончить университет с отличием", – заявила Бессараб.

По словам депутата, участие в такой льготной программе должно быть исключительно добровольным, поскольку сухой учет различных показателей жизни не может дать полную и объективную оценку положения дел в семье.

"Из тех семей, кто желает, чтобы такие показатели в их жизни учитывались, из тех семей, кто желает их предоставлять по собственной воле. Может быть, ребенок не закончит в семье университет с отличием или семья не сможет получить хороший доход от личного подсобного хозяйства, но при этом любовь и взаимопонимание в семье будут на высшем уровне, как это оценить? Я думаю, что такие оценки недопустимы, если только на добровольной основе", – подчеркнула она.

Ранее депутат Госдумы Елена Строкова предложила создать в России льготную программу для семей, основанную на показателях их деятельности как отдельной ячейки общества.

Программа получит название "Семейный индекс". По словам Строковой, сегодня ни в одной стране мира нет такого проекта.