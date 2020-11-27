Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

09:51

Психолог назвала сожжение чучела коронавируса полезным новогодним ритуалом

общество

Фото: Соцсети

В России из-за пандемии некоторые праздничные традиции могут трансформироваться, рассказала психолог Татьяна Саломатова. Об этом сообщает News.ru.

"Одной из древних традиций в России было и остается сжигание чучела на Масленицу. Это некий символ избавления от негатива и вступления в новый жизненный этап. Подобному ритуалу можно найти применение и в пандемию", – рассказала Саломатова.

По ее словам, на Новый год можно сделать мини-версию COVID-19 (визуализировать с помощью собственной фантазии), а затем сжечь.

Эксперт выразила мнение, что это может помочь избавиться от накопленного негатива вокруг этой темы.

"Это как в случае с эффектом плацебо. Найдутся, конечно, и те, кто сочтет эту идею бредовой. Тут результат зависит от изначального настроя и желания человека", – пояснила Саломатова.

Ранее психолог Екатерина Игонина рассказала, что во время удаленной работы нужно делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность и избавиться от стресса. Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике. Специалист отметила, что дома также важно разграничивать домашние и рабочие дела.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать