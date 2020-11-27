Психолог назвала сожжение чучела коронавируса полезным новогодним ритуалом

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В России из-за пандемии некоторые праздничные традиции могут трансформироваться, рассказала психолог Татьяна Саломатова. Об этом сообщает News.ru.
"Одной из древних традиций в России было и остается сжигание чучела на Масленицу. Это некий символ избавления от негатива и вступления в новый жизненный этап. Подобному ритуалу можно найти применение и в пандемию", – рассказала Саломатова.
По ее словам, на Новый год можно сделать мини-версию COVID-19 (визуализировать с помощью собственной фантазии), а затем сжечь.
Эксперт выразила мнение, что это может помочь избавиться от накопленного негатива вокруг этой темы.
"Это как в случае с эффектом плацебо. Найдутся, конечно, и те, кто сочтет эту идею бредовой. Тут результат зависит от изначального настроя и желания человека", – пояснила Саломатова.
Ранее психолог Екатерина Игонина рассказала, что во время удаленной работы нужно делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность и избавиться от стресса. Она подчеркнула, что находить время на упражнения необходимо даже в самом загруженном графике. Специалист отметила, что дома также важно разграничивать домашние и рабочие дела.
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